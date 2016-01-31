За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО, применив запрещенные 120-мм минометы

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что на Донецком направлении под гранатометний и пулеметный огонь врага попали наши укрепления в Опытном, Песках, Троицком, Авдеевке, Луганском и Первомайском.

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Кроме того, согласно сообщению, около 18.00 противник открыл огонь из 82 и 120-мм минометов по нашему опорному пункту в Зайцевом. Также из минометов калибра 120-мм были обстреляны украинские позиции в Майорске.

На Луганском направлении наш опорный пункт в Трехизбенке был обстрелян из автоматического гранатомета, а по позициям в районе Станицы Луганской противник вел огонь из 120-мм миномета.

На Мариупольском направлении боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям в Красногоровке и Новотроицкому. А по позициям Вооруженных Сил в Широкино оккупанты применили зенитную установку.