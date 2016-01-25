В оккупированные Харцызск и Иловайск из РФ прибыли эшелоны с военной техникой для боевиков – Лысенко
Во временно оккупированные города Харцызск и Иловайск Донецкой области из России прибыли эшелоны с военной техникой для боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил во время брифинга.
По его словам, Россия продолжает активно поставлять боевикам военную технику, горюче-смазочные материалы и боеприпасы.
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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает активно обеспечивать боевиков. Так, на железнодорожные станции «Иловайск» и «Харцызск» прибыли эшелоны с военной техникой, горюче-смазочными материалами и боеприпасами",- сказал он.Читайте такжеГеращенко: Мы готовы идти на компромисс для освобождения пленных, несмотря на усиление представительства РФ
Кроме того, по словам Лысенко, зафиксировано незаконное пересечение государственной границы российской автомобильной колонной в районе населенного пункта Дмитровка (Шахтерский район Донецкой области) с боеприпасами и имуществом.