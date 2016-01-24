Пограничники зафиксировали вражеский беспилотник в небе над Красной Таловкой
17:23, 24 января 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО обстрелов блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, не было.
REUTERS
Пограничники зафиксировали вражеский беспилотник, который шпионил в небе над Красной Таловкой.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным пресс-службы, в течение минувших суток в зоне проведения АТО обстрелов блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, не было.
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«В районе н.п. Красная Таловка, расположенном в Луганской области, пограничники зафиксировали полет одного беспилотного летательного аппарата на высоте около 1 тысячи метров», - говорится в сообщении.
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