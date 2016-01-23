За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение - Лысенко
13:04, 23 января 2016Война
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В течение вчерашнего дня в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
REUTERS
Об этом сообщил спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один получил ранение в результате боевых действий", - отметил он.
По словам Лысенко, после длительного времени провокационных обстрелов сил АТО вчерашнюю ситуацию на линии разграничения можно охарактеризовать как "боевые действия низкой интенсивности".
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