Боевики активно перебрасывают подкрепление на Красный Октябрь и Новую Марьевку – ИС

Боевики перебрасывают подкрепление на Красный Октябрь и Новую Марьевку со стороны Тельманово.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным «ИС», боевики перебрасывают подкрепление на Красный Октябрь и Новую Марьевку. Со стороны Тельманово в данный район переброшено до взвода боевиков и до 10 единиц техники, включая боевые бронированные машины и БТР-80. Также в данный район автотранспортом перебрасываются боеприпасы.

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«ИС» сообщает также, что боевики возобновили процесс усиления своих позиций по рубежу Зайченко – Саханка, а также северо-западнее Тельманово.

«Зафиксировано прибытие со стороны «резервной базы» в Патриотичном на правый фланг боевиков у Заиченко ещё 4-х единиц бронетехники (3 БМП-2 и 1 МТ-ЛБ). Артиллерия, ранее оперировавшая в районе восточнее Дзержинского (3 ед. РСЗО БМ-21 «Град» и не менее 5 ед. 122-мм гаубиц Д-30А) обнаружилась оттянутой на север восточнее Красноармейского (в треугольнике Шевченко- Козацкое – Порохня)», - сообщает «ИС».