Россия не прекращает перебрасывать технику и подкрепления на оккупированные территории - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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По его словам, вчера в направлении города Снежное была замечена колонна из 50 тентованных "КамАЗов", которые везли за собой пушки. Также были замечены колонны тягачей, на платформах которых находились танки и самоходные артиллерийские установки "Нона". Возле Свердловска замечено передвижение колонны "Градов", а в направлении Зугреса - "КамАЗов" с пушками.

В то же время Лысенко отметил, что неподалеку от Мариуполя обнаружен российский ЗРК "Панцирь", которого нет на вооружении украинских Вооруженных сил.

Отвечая на вопрос журналистов, Лысенко ответил, что "это значит, что россияне продолжают использовать те участки границы, которые пока еще не контролируются украинской стороной, и нет никаких сомнений, что управляют этой техникой штатные подразделения ВС РФ". В то же время Лысенко отметил, что то количество террористов, которое наблюдается в зоне АТО, не дает им возможности на широкомасштабные действия. Кроме того, украинская сторона выполняет минские договоренности, а следовательно, повода для россиян вводить на восток свой так называемый "миротворческий контингент" нет.