В Новоазовске боевики устроили пьяный дебош со стрельбой в ночном клубе, один террорист погиб - АП
13:02, 05 января 2016Война
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В городе Новоазовск Донецкой области боевики устроили пьяный дебош со стрельбой в одном из ночном клубов, в результате чего один человек погиб.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевик так называемой «3-й отдельной мотострелковой бригады» бандформирования «ДНР» устроил пьяный дебош в местном ночном клубе, избив его работников. В дальнейшем между пьяными боевиками произошла перестрелка, в результате чего один из них скончался”, - сказал Мотузяник.
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