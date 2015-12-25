В ОБСЕ призвали все стороны на Донбассе соблюдать режим "тишины" во время новогодних праздников

Как сообщает пресс-служба организации, Дачич напомнил, что 22 декабря все стороны Трехсторонней встречи контактной группы, проходившей под председательством специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, согласовали вопрос об ограничении движения войск и техники на Донбассе, начиная с ночи 23 декабря и на протяжении всего периода новогодних праздников.

Дачич призвал контролируемых Россией боевиков и украинских военных поддержать сохранение мира во время праздников.

“Все стороны должны соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от насилия ради семей, которые желают мира и гармонии в течение праздничного периода”, - подчеркнул Дачич.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать Водяное, местные жители прячутся в подвалах

В связи с этим он заявил: “Я обращаюсь с призывом от всего сердца сотрудничать вместе ради мира, подумать о детях и их радости, о мужчинах и женщинах, которые более всего нуждаются в безопасности и защите”.

Действующий председатель ОБСЕ пожелал всем счастливых праздников.

“Пусть воцарится мир”, - подчеркнул Дачич.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря.

В тот же день боевики с военной техникой оккупировали поселок Коминтерново, расположенный вблизи Мариуполя, и продолжают обстреливать украинские позиции.