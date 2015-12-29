В Коминтерново на днях ожидают приезда главаря "ДНР" Захарченко - штаб АТО

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на днях в поселок Коминтерново, что неподалеку от Мариуполя, планируется визит главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Цель визита – так сказать, изучения состояния дел, а также доставка "гуманитарной помощи" местному населению и освещение этого очередного постановочного шоу российскими пропагандистами, которые называют себя представителями СМИ", - заявили в штабе АТО.

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Не исключается, что в рамках этой акции пророссийские бандформирования вновь могут прибегнуть к ряду вооруженных провокаций, в частности, с применением вооружения, использование которого запрещено Минскими договоренностями.

У Комінтерновому знову можливі збройні провокації з боку проросійських бандформуваньЗа інформацією прес-центру штабу А... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 29 декабря 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря боевики заняли Коминтерново, что находится в "серой" зоне. 25 декабря боевики оставили населенный пункт. В штабе АТО сообщили, что боевиков удалось вытеснить с помощью дипломатических переговоров. Боевики поспешно вывели из поселка тяжелое вооружение, а потом его постепенно покинули и сами члены незаконных вооруженных формирований.

Позже пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер сообщил, что в Коминтерново может оставаться небольшое количество боевиков.