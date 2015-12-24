Боевики покинули Коминтерново и отвели всю технику и тяжелое вооружение из поселка - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что первоначально российско-террористические гибридные бандформирования поспешно вывели из поселка всю технику и тяжелое вооружение, а потом его постепенно покинули и сами члены НВФ.

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"Ситуация на подступах к Мариуполю полностью контролируется украинскими защитниками", - заверили в штабе АТО.

Сводка пресс-центра штаба по состоянию на 18.00 24 декабря 2015 рокуКількість обстрелов подразделений сил АТО боевикам... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО24 декабря 2015 г.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.