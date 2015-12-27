Штаб АТО обнародовал подробности вражеского обстрела Зайцево

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, боевики себя практически не ограничивали в огневых средствах – били из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, минометов калибра 82 мм, а также из вооружения танка, которые в соответствии с условиями Минских договоренностей должны быть отведены на значительное расстояние от линии разграничения.

Отмечается, что в ходе обстрела несколько мин и снарядов попали в дома местных жителей, одно из зданий загорелось. Украинские воины срочно отправились на помощь местным. В одном из домов они обнаружили пожилую женщину, которая получила множественные осколочные ранения в результате попадания мины.

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«Наши бойцы начали оказывать первую неотложную медицинскую помощь, под обстрелом пытались эвакуировать местную жительницу до ближайшего лечебного учреждения. Однако состояние раненой было очень тяжелым и по дороге в больницу она умерла в санитарном автомобиле. Этот досадный случай является очередным красноречивым свидетельством того, что захватчики из так называемых самопровозглашенных республик и их заказчики из Москвы не перестают нарушать все возможные договоренности об урегулировании конфликта мирным путем, а их заявления о безопасности и благосостоянии мирных жителей Донбасса являются лишь пустыми словами», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 66 раз.