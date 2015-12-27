Боевики открыли огонь из Коминтерново, обстреляв опорный пункт сил АТО близ Талаковки

Наши позиции у н.п. Зайцево, что севернее Горловки, вечером боевики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок, вооружения БМП и танка. Есть информация о жертвах среди местных жителей, она уточняется, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Также пять раз из стрелкового оружия и гранатометов террористы прицельно били по украинским воинам на подступах к Марьинке. Для подавления огневых точек противника силы АТО в ответ вынуждены были открыть огонь на поражение из разрешенного вооружения.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм и СПГ захватчики прицельно обстреляли Новоселовку, зенитных установок и вооружения БМП – Троицкое.

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Отмечается, что не утихали вчера звуки выстрелов и на других участках линии разграничения. Бандиты провоцировали наших воинов на открытие ответного огня в районе Донецкого аэропорта и севернее Горловки, а из Коминтерново, которое они заняли на днях, из минометов и зенитных установок осуществили обстрел одного из наших опорных пунктов близ поселка Талаковка.

По данным штаба, с полуночи пророссийские гибридные вооруженные банды уже семь раз открывали огонь в сторону наших позиций.