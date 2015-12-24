Командира подразделения в зоне АТО поймали на взятке за оформление матпомощи бойцам

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Правоохранители задержали капитана вместе с сообщником – сержантом той же части, во время получения десяти тысяч гривень от подчиненных. Сотрудники спецслужбы выяснили, что "такса" взяточников составляла 50% от суммы начисленной помощи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а капитан и сержант содержатся под стражей.

Напомним, в ноябре командир роты Национальной гвардии был задержан за получение взятки в размере 1500 евро. Майор Нацгвардии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в ч. 3 ст. 368 УК Украины.