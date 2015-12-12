Вслед за комбригами "Бэтменом" и Мозговым в "ЛНР" заявили о гибели главаря "казаков" Дремова

Об этом речь идет в сообщении онлайн-ресурса боевиков со ссылкой на "Генпрокуратуру ЛНР".

Согласно сообщению, "водитель спасся, а сам Дремов погиб". Обстоятельства происшествия, произошедшего в районе Первомайска, уточняются.

Сепаратистские онлайн-ресурсы отмечают детали гибели Дремова: якобы он погиб в районе г.Стаханова.

"11 декабря Дремов женился на жительнице Санкт-Петербурга, а сегодня (12 декабря) был убит после свадебных торжеств в ресторане "Ника". Гуляния продолжались второй день. По дороге из города Первомайск в Стаханов его машину взорвали вблизи автозаправки, водитель атамана был тяжело ранен и умер не приходя в сознание", - отмечают онлайн-ресурсы боевиков.

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Один из главарей боевиков Дремов родился 22 ноября 1976 года в Стаханове, проходил службу в Одесской области, был активистом одной из казачьих организаций Стаханова.

Дремов по кличке "Батя" долгое время был неформальным главой Стаханова, который боевики захватили весной 2014 года. В интервью Дремов признавался, что на Донбассе присутствуют российские военные.

На территориях Донбасса, временно подконтрольных боевикам, периодически возникают столкновения между представителями разных группировок НВФ, в частности, из-за передела контроля над территориями. Также казаков, которые отказываются подчиняться вожаку "ЛНР" Игорю Плотницкий, пытается контролировать Россия.

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В октябре 2015 года сообщалось, что ФСБ РФ контролирует отдельные подразделения незаконных вооруженных формирований и отстранила Дремова, "который вышел из-под контроля российского руководства", с должности командира боевиков в оккупированном Стаханове из-за того, что казачьи батальоны "выразили неповиновение" российской власти.

Для силового реагирования на ситуацию к месту дислокации казаков были переброшены боевые подразделения из состава корпуса и специальная группа ФСБ РФ.

Ранее в "ЛНР" сообщали о смерти комбригов "Бэтмена" и Мозгового.