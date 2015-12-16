На Луганщине пограничникам удалось задержать артиллериста "ЛНР"

В Луганской области пограничники задержали артиллериста террористической организации «Луганская народная республика».

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Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, вечером 15 декабря пограничным нарядом в направлении Чертково (РФ) – Милово (Украина) на расстоянии 300 метров от линии государственной границы был задержан за незаконное пересечение государственной границы Украины уроженец Луганска.

Во время осмотра вещей задержанного был обнаружен паспорт гражданина Украины, удостоверение личности военнослужащего «ЛНР», пропуск в отдельный батальон управления и охраны «ЛНР», карточка учета стрельб.