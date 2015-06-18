На Донетчине арестована корректировщица огня боевиков по кличке "Малая"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, по словам начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина, по просьбе своего двоюродного брата Руслана Гордиенко 1985 года рождения, боевика "ДНР", артиллериста по прозвищу "Гордей" она собирала и передавала информацию о расположении позиций ВСУ, численность и виды военной техники в населенных пунктах вблизи Дебальцево (Мироновский, Луганчанка, Роты, Красный Пахарь)".

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Установлено, что "Малая" действовала в течение 4 месяцев. По ее сообщениям, переданных через "Гордея", тяжелая артиллерия боевиков наносила удары по позициям ВСУ. Женщина также корректировала огонь противника, отслеживала все попадания и телефону отчитывалась брату о количестве и видах поврежденной военной техники.

Относительно нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанная дает подробные показания.