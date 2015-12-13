На оккупированной части Донбасса боевики планируют провести призыв на срочную службу – разведка
На оккупированной части Донбасса боевики планируют весной 2016 года провести призыв на срочную службу.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
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"За неудовлетворительные условия службы в российских оккупационных войсках обостряются проблемы с комплектованием личного состава. Несмотря на уменьшение потока русских наемников и увеличение числа военнослужащих, желающих разорвать контракт с российским командованием, весной 2016 года на оккупированных территориях Донбасса планируется провести призыв на срочную службу", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным разведки, денежное обеспечение военнослужащих РФ в некоторых подразделениях на оккупированном Донбассе в 5 раз превышает зарплату местных боевиков.