На оккупированной части Донбасса боевики планируют провести призыв на срочную службу – разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"За неудовлетворительные условия службы в российских оккупационных войсках обостряются проблемы с комплектованием личного состава. Несмотря на уменьшение потока русских наемников и увеличение числа военнослужащих, желающих разорвать контракт с российским командованием, весной 2016 года на оккупированных территориях Донбасса планируется провести призыв на срочную службу", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, денежное обеспечение военнослужащих РФ в некоторых подразделениях на оккупированном Донбассе в 5 раз превышает зарплату местных боевиков.