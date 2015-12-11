На админгранице с Крымом пограничники "засекли" полеты российских Ми-8

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что вертолеты РФ следовали над временно оккупированной территорией.

Кроме того, пограничники заверили, что об инциденте проинформированы подразделения ВСУ.

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Стоит отметить, что это не первый инцидент с российской авиацией. Пограничники постоянно фиксируют пролеты российских Ми-8 на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым.