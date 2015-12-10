ОБСЕ открыла две патрульные базы на оккупированной части Донецкой области

Как сообщает миссия ОБСЕ, вслед за открытием 9 декабря базы СММ ОБСЕ в Горловке 10 декабря была открыта такая база и в Дебальцево.

"Следуя за успешным открытием нашей передовой патрульной базы в Горловке только вчера, мы расширяем наше постоянное представительство в Дебальцево", - заявил заместитель главы СММ Александр Хуг.

Он пояснил, что таким образом миссия сможет находиться ближе к линии соприкосновения, где фиксируется наибольшее количество случаев нарушения режима тишины. Наблюдатели ОБСЕ смогут более эффективно отслеживать факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Хуг добавил, что миссия планирует открыть больше таких баз с обеих сторон линии разграничения.

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Сообщая об открытии патрульной базы в Горловке, СММ ОБСЕ отмечает, что наблюдатели известили Совместный центр по контролю и координации об этом событии, и украинские, и российские представители в СЦКК поддержали его.

Два месяца назад миссия уже сообщала о намерении открыть несколько передовых патрульных баз в районе Горловки и обращалась к лицам, которые осуществляют фактический контроль города, обеспечить гарантии безопасности для своих невооруженных гражданских наблюдателей.

СММ отмечает, что ранее жители Горловки высказывали наблюдателям пожелания, чтобы представители миссии постоянно присутствовали в их городе, который серьезно пострадал в результате военного конфликта.

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«Мы надеемся, что стороны будут способствовать работе СММ по снижению напряженности и нормализации ситуации в Украине, а наши передовые патрульные базы, в свою очередь, существенно этому способствовать», - сказал Хуг.

Ранее СММ уже открыла две передовые патрульные базы в районах, которые контролируются украинским правительством – в Волновахе (Донецкая область) и Новоайдаре (Луганская область).

Третья база была открыта в Стаханове Луганской области, расположенном на неподконтрольной правительству территории. Миссия намерена открыть больше таких баз по обе стороны линии разграничения, чтобы обеспечить эффективный мониторинг в равном соотношении.