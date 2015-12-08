В Минобороны заявили, что ВСУ готовы к непредсказуемым действиям боевиков на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время публичного отчета правительства заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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Он отметил, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной. В частности, 7 декабря количество провокационных обстрелов была наибольшей - 51 обстрел позиций сил АТО.

Министр объяснил эти обстрелы попыткой давления со стороны боевиков, особенно накануне важных встреч, "но эти провокации никакого успеха не имели и иметь не будут".

Говоря о возможности широкомасштабного наступления на силы АТО, Полторак отметил: "Я бы не хотел это комментировать, но могу точно сказать, что предсказывать действия террористических группировок очень трудно. Но Вооруженные силы готовы и к непредсказуемым действиям (противника - УНИАН), чтобы защитить страну".

Также министр добавил, информация о том, что в Широкино вблизи Мариуполя под видом мирных жителей пробрались боевики, не соответствует действительности .