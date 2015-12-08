В Минобороны заявили, что ВСУ готовы к непредсказуемым действиям боевиков на Донбассе
Несмотря на то, что действия боевиков на востоке Украины трудно предсказать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время публичного отчета правительства заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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Он отметил, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной. В частности, 7 декабря количество провокационных обстрелов была наибольшей - 51 обстрел позиций сил АТО.
Министр объяснил эти обстрелы попыткой давления со стороны боевиков, особенно накануне важных встреч, "но эти провокации никакого успеха не имели и иметь не будут".
Говоря о возможности широкомасштабного наступления на силы АТО, Полторак отметил: "Я бы не хотел это комментировать, но могу точно сказать, что предсказывать действия террористических группировок очень трудно. Но Вооруженные силы готовы и к непредсказуемым действиям (противника - УНИАН), чтобы защитить страну".
Также министр добавил, информация о том, что в Широкино вблизи Мариуполя под видом мирных жителей пробрались боевики, не соответствует действительности .