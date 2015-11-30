В ход пошли рыболовные крючки: Генштаб раскрыл новый способ подрыва противопехотных мин боевиками (фото)

Об этом говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

"Наши саперы предупреждают: боевики используют новые способы подрыва противопехотных мин. В придачу к "растяжкам" - развешанные по кустам рыболовные крючки, которые цепляются за одежду", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Поэтому саперы советуют без крайней необходимости не сходить с тропы, а если уж пришлось, - смотреть не только под ноги.

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"Наши саперы показали, как "сепары" применяют коварные способы подрыва противопехотных мин. Ты сможешь быть слишком осторожным, своевременно заметить и пройти растяжку, но даже не заметишь, как несколько таких крючков, развешанных по кустам, вцепятся в твою одежду. Результат будет одинаковым", - подчеркнул пресс-офицер Дмитрий Туровец, который показал такие крючки.

Ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о необходимости ускорить разминирование территорий на Донбассе.