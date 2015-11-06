В Секторе "М" завершили отвод вооружения калибром менее 100 мм
21:44, 06 ноября 2015Война
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Передислокация минометов калибра 82 мм стала последним этапом отвода легкой артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр АТО на Facebook.
Вооружение отвели на расстояние 15 км / УНИАН
Вооружение отводилось из трех направлений на определенную Минскими договоренностями расстояние - 15 и более км.
«Процесс происходил синхронно с боевиками. Контроль выполнения ими этих обязательств осуществляли представители миссии ОБСЕ», - сообщают в штабе.
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Сейчас подразделения сектора осуществляют обслуживание техники и вооружения и готовятся к зиме.
Как сообщал УНИАН, процедура отвода танков и артиллерии, калибром менее 100 мм от линии соприкосновения, началась в секторе «М» с 21 октября. Первыми на запасные позиции были перемещены танки, через неделю - пушки.
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