В Секторе "М" завершили отвод вооружения калибром менее 100 мм

Вооружение отводилось из трех направлений на определенную Минскими договоренностями расстояние - 15 и более км.

«Процесс происходил синхронно с боевиками. Контроль выполнения ими этих обязательств осуществляли представители миссии ОБСЕ», - сообщают в штабе.

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Сейчас подразделения сектора осуществляют обслуживание техники и вооружения и готовятся к зиме.

Как сообщал УНИАН, процедура отвода танков и артиллерии, калибром менее 100 мм от линии соприкосновения, началась в секторе «М» с 21 октября. Первыми на запасные позиции были перемещены танки, через неделю - пушки.