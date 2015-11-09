Боевики вели огонь по всем направлениям в зоне АТО, нарушая перемирие – штаб

Как сообщает на своей странице в Fcacebook пресс-центр АТО, боевики вели огонь по всем секторам.

«Начиная с 18 часов вечера они с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на артемовском направлении обстреливали Майорск, Зайцевое и Шумы. На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия вели прицельный огонь по нашим позициям в районе Счастья. А на мариупольском направлении по Широкино работал снайпер», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донецком направлении военные завершили отвод минометов калибром 82 мм

Как отмечается, больше всего обстрелов российско-террористические наемники подвергали донецкое направление: из вооружения БМП-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники шесть раз обстреливали защитников Украины в районе Авдеевки, трижды - Пески, а также вели огонь по Верхньоторецкому, Красногоровке и Оыптному.

Минувшие сутки в зоне проведения АТЕ прошла не спокойно. Пособники террористов вели огонь по всем секторам. Открывая ... Posted by Пресс-центр АТО on 8 ноября 2015 г.

В целом по нашим позициям было осуществлено 20 обстрелов. Украинские военные и в дальнейшем в одностороннем порядке продолжают придерживаться Минских договоренностей.