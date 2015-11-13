Возле Марьинки автомобиль наехал на мину: погибли отец и сын (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Марьинского отделения Волновахского отдела ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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"Отец и сын, жители г. Марьинки, двигаясь на автомобиле "Ланос" в районе линии разграничения со временно оккупированной территорией, натолкнулись на мину. В результате взрыва мужчины, 29 и 60 лет, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Происшествие состоялось около 9 утра. Обстоятельства выясняются.

Ранее сегодня Александр Турчинов сообщил, что в зоне АТО погиб один украинский военный, еще трое ранены.