Украина снова несет потери в зоне АТО: один военный погиб, трое ранены - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сказал во время демонстрации образцов оружия для оснащения подразделений специального назначения полиции КОВД.

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"Последние две недели мы наблюдаем реальные негативные процессы обострения ситуации на востоке нашей страны, и даже сегодня, в течение суток 22 раза нарушалась договоренность о прекращении огня. Есть один погибший и трое раненых наших военнослужащих", - подчеркнул Турчинов.