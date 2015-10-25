Боевики провоцируют военнослужащих ВСУ на нарушение Минских договоренностей – СЦКК

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий.

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«Члены незаконных вооруженных формирований демонстрируют агрессию и совершают провокационные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового вооружения, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, тем самым пытаясь спровоцировать военнослужащих ВСУ на открытие огня в ответ и нарушение Минских соглашений»,- говорится в заявлении.

Кременецкий отмечает, что в течение последнего времени увеличилось количество провокационных обстрелов позиций ВСУ. В частности, за минувшие сутки ситуация на линии разграничения приобрела определенное напряжение. Особенно обострилась ситуация в районе Донецкого аэропорта и населенного пункта Пески, где боевики ОРДО (отдельных районов Донецкой области) обстреливали позиции сил АТО с нескольких направлений.

«Дежурной сменой СЦКК неоднократно осуществлялись попытки прекращения огня. К сожалению, боевики ОРДО игнорировали «традиционные» обращения очередной смены российской стороны СЦКК»,- отмечено в заявлении.

По словам Кременецкого, обстрелы удалось остановить только в 03.30 ночи после настойчивого обращения руководителя украинской стороны СЦКК к руководителю представительства РФ в СЦКК с требованием применить «традиционное» влияние на боевиков ОРДО о прекращении огня.

Информация относительно обстрелов была предоставлена СММ ОБСЕ. Сейчас украинской стороной СЦКК готовятся соответствующие предложения относительно возможного рассмотрения и тщательного расследования этого вопроса в рамках Трехсторонней контактной группы.

«По мнению украинской стороны СЦКК, обстрелы позиций ВС Украины в период отведения вооружения направлены на циничный срыв Минских договоренностей и свидетельствуют о нежелании НЗФ ОРДО и их спонсоров выполнять взятые обязательства»,- отмечается в заявлении.