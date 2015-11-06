Миссия ОБСЕ заявляет, что боевики "ЛНР" блокируют им доступ к оккупированному участку границы

Об этом говорится в отчете миссии за 5 ноября, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия наблюдала взрывы и выстрелы со своих позиций на Донецком железнодорожном вокзале", - говорится в сообщении.

В то же время сказано, что снова "члены "ЛНР" помешали СММ в доступе к участкам границы, которые неподконтрольны правительству Украины в Луганской области, что является одновременно нарушением мандата миссии и приложения к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей".

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Инструкторы ОБСЕ заявляют, что, находясь в 6 км северо-западнее Донецка, они слышали 18 взрывов, а также перестрелку с применением стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 3-5 км к северу, западу и северо-западу.

Также наблюдатели сообщили, что за пределами связанных с отведением вооружения мест от линии разграничения они заметили 20 основных боевых танков неподалеку от тренировочного полигона в подконтрольном "ЛНР" селе Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), девять 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" недалеко от тренировочного полигона в районе села Успенка (23 км к юго-западу от Луганска). Также в районе подконтрольной правительству Украины Константиновки (60 км к северу от Донецка), миссия заметила четыре 152-мм гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б".