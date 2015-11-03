ОБСЕ и ПАСЕ раскритиковали парламентские выборы в Турции
07:33, 03 ноября 2015Мир
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ОБСЕ и ПАСЕ в опубликованном совместном докладе раскритиковали победу на парламентских выборах правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).
REUTERS
Как заявил швейцарский депутат ПАСЕ Андреас Гросс, предвыборная борьба была несправедливой и сопровождалась страхом, передает русская редакция Deutsche Welle.
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В свою очередь специальный координатор ОБСЕ Игнасио Санчез Амор заявил о давлении на СМИ. С подобной критикой выступили также и США. В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что ряд критически настроенных СМИ и отдельные журналисты в Турции подвергались давлению и запугиванию.
На прошедших 1 ноября в Турции повторных парламентских выборах основанная президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом ПСР получила абсолютное большинство голосов - 49,4%.
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