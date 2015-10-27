В зоне АТО боевик расстрелял сослуживцев и дезертировал - разведка Минобороны
В зоне антитеррористической операции боевик расстрелял сослуживцев и дезертировал.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Наблюдается снижение уровня воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава оккупационной группировки российских войск на Востоке Украины. В частности, распространяются случаи применения оружия при решении конфликтных ситуаций. 26 октября военнослужащий 16 "батальона территориальной обороны" 2 армейского корпуса боевиков Кравчук Андрей Владимирович расстрелял сослуживцев и с оружием (пистолет ТТ, АК-74 с подствольным гранатометом) покинул расположение подразделения", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗадержан снайпер "ДНР", обстреливавший миссию ОБСЕ (видео)
Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Песок и Опытного. В Генштабе подтвердили гибель одного украинского бойца.