В зоне АТО боевик расстрелял сослуживцев и дезертировал - разведка Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Наблюдается снижение уровня воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава оккупационной группировки российских войск на Востоке Украины. В частности, распространяются случаи применения оружия при решении конфликтных ситуаций. 26 октября военнослужащий 16 "батальона территориальной обороны" 2 армейского корпуса боевиков Кравчук Андрей Владимирович расстрелял сослуживцев и с оружием (пистолет ТТ, АК-74 с подствольным гранатометом) покинул расположение подразделения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Песок и Опытного. В Генштабе подтвердили гибель одного украинского бойца.