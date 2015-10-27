В Луганской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление» со ссылкой на спикер АТО в Луганской области Руслана Ткачука.

«По предварительной информации, телесные повреждения солдат ВСУ получил примерно в 05:20 в лесополосе между г. Золотое-4 Попаснянского района и подконтрольным незаконным бандформированиям "ЛНР" г. Золотое-5 в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве», – сообщил Ткачук.

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Отмечается, что вчера поступило сообщение от медсестры узловой больницы на ст. Попасная о том, что в больницу доставлен военнослужащего ВС Украины, 1977 г.р., уроженец Полтавской области с диагнозом «осколочное ранение мягких тканей подколенной ямки».

Ранее группа «ИС» сообщала, что на ряде участков в зоне АТО возобновились снайперские обстрелы со стороны террористов.