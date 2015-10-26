Боевики обстреляли позиции сил АТО у Опытного и Песков, один военный убит

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра АТО.

Как отмечается, огонь велся с 17:25 до 18:10 из района Донецкого аэропорта.

Были обстреляны позиции сил АТО возле поселков Опытное и Пески.

Эта же информация была подтверждена в "Твиттере" спикера Генштаба Вооруженных сил Владислава Селезнева, который до того написал, что "сегодня в Песках никаких обстрелов не было".

В то же время, как сообщает телеканал "24" со ссылкой на данные Министерства обороны, в результате применения стрелкового оружия в районе Песков и Опытного погиб один украинский военнослужащий.