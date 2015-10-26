Боевики обстреляли позиции сил АТО у Опытного и Песков, один военный убит

21:15, 26 октября 2015
Война
5975 0

Боевики обстреляли позиции украинских силовиков в районе Донецкого аэропорта, убив одного военнослужащего.

Сили АТО зазнали обстрілу в районі Донецького аеропорту / Піски, panoramio.com/user/8811656

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра АТО.

Как отмечается, огонь велся с 17:25 до 18:10 из района Донецкого аэропорта.

Были обстреляны позиции сил АТО возле поселков Опытное и Пески.

Эта же информация была подтверждена в "Твиттере" спикера Генштаба Вооруженных сил Владислава Селезнева, который до того написал, что "сегодня в Песках никаких обстрелов не было".

В то же время, как сообщает телеканал "24" со ссылкой на данные Министерства обороны, в результате применения стрелкового оружия в районе Песков и Опытного погиб один украинский военнослужащий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter