За сутки в зоне АТО ранен один военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеПрошлой ночью боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Песков - штаб

«Вчера в зоне АТО была зафиксирована одна вражеская провокация со стороны незаконных вооруженных формирований, произошло это на Донецком направлении возле шахты Путиловская. Там враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение», - сказал Мотузяник.