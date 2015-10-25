За сутки в зоне АТО ранен один военный
13:09, 25 октября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО один военный получил осколочное ранение.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Вчера в зоне АТО была зафиксирована одна вражеская провокация со стороны незаконных вооруженных формирований, произошло это на Донецком направлении возле шахты Путиловская. Там враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение», - сказал Мотузяник.
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