Переговоры в Минске 20 октября будут тяжелыми из-за срыва обмена плеными - Геращенко

22:25, 16 октября 2015
Общество
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Сегодня должна была состояться операция по освобождению украинцев из плена боевиков.

REUTERS

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, народный депутат Ирина Геращенко заявляет, что боевики шантажируют Украину на теме пленных.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня должна была состояться операция по освобождению украинцев из плена боевиков.

"Мы долго, почти месяц вели об этом переговоры на гуманитарной подгруппе, сверхсложные переговоры и трудную подготовительную работу проводила СБУ. Сегодня несколько украинских героев уже должны были быть дома, со своими родными. К сожалению, операция не состоялась, ее перенесли. Из-за срыва договоренностей со стороны боевиков. Из-за неприемлемых условий боевиков, которые украинская сторона не принимала с самого начала. Из-за откровенной попытки шантажа на теме пленных", - отметила она.

"Очень больно, когда происходит отсрочка освобождения наших героев. Но не имеем права опускать руки до тех пор, пока в плену остается 153 украинца. Работаем и боремся.... Будем иметь тяжелые минские переговоры 20 октября. Наши ребята должны быть освобождены. В течение работы нашей группы удалось освободить около 60 украинцев. Но наша задача и ответственность - освобождение 153 героев", - подчеркнула Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее боевики "ЛНР" намеревались направить Киеву официальное предложение по очередному обмену пленными по формуле "всех на всех".

Сказати, що я засмучена - це нічого не сказати..... Сьогодні мала відбутися операція по звільненню украінців з полону бо...

Posted by Iryna Gerashchenko on 16 жовтня 2015 р.
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