Бойцы "Днепра-1" задержали командира минометной батареи "ДНР"

Об этом полк сообщил на своей странице в Facebook.

"Во время совместного патрулирования территорий в зоне АТО полком милиции спецназначения "Днепр-1" и 93 ОМБР в секторе «Б» был задержан террорист с позывным «Минометчик», действующий командир минометной батареи "ДНР", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанного террориста передали в органы дознания.

Ранее аэроразведка полка "Днепр-1" зафиксировала российскую военную технику на границе с временно оккупированным Крымом.

"Зафиксировано большое количество техники и вооружения. В частности, вдоль озера Сиваш - система окопов, минометных и стрелковых позиций. Возле КП «Джанкой» было зафиксировано 23 единицы военной техники и три вертолетных площадки. Кроме того, в г. Армянск было выявлено 38 единиц военной техники", - отмечается в сообщении.