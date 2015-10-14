За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, трое получили ранения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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"К сожалению, за прошедшие сутки мы потеряли одного воина, трое получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб и не был ранен.