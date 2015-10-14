За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, трое получили ранения - Лысенко
13:32, 14 октября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, трое военных получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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"К сожалению, за прошедшие сутки мы потеряли одного воина, трое получили ранения", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, 12 октября в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб и не был ранен.
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