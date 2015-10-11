Из-за сокращения РФ выплат боевикам между группировками постоянно возникают конфликты - Лысенко

Из-за сокращения финансирования боевиков со стороны России фиксируется снижение уровня их дисциплины.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, «по данным разведки, из-за сокращения финансирования НВФ со стороны России, фиксируется снижение уровня дисциплины среди боевиков».

«Вследствие этого регулярно происходят стычки между различными бандформированиями, что приводит к дальнейшему ухудшению криминогенной ситуации на оккупированной территории», - сказал спикер.

По его словам, в России боевики «никому не нужны: между оккупированными территориями Украины и Ростовской областью РФ действует жесткий пограничный режим с усиленными фильтрационными мероприятиями».