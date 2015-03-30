В МВД РФ признали, что часть российских националистов воюет в Украине на стороне боевиков
17:39, 30 марта 2015Война
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Часть российских националистов принимают участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
REUTERS
Об этом заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров, сообщает ТАСС.
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Так, по его словам, часть отправилась участвовать в боевых действиях на стороне боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", другие поддерживают украинские батальоны.
По словам представителя МВД, приняты меры по недопущению выезда в Украину представителей российских националистических организаций.
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