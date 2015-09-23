В Дебальцево пьяные боевики "ДНР" обстреляли российских военных
13:28, 23 сентября 2015Война
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Сейчас уточняется информация о жертвах в результате стрельбы.
REUTERS
Инцидент между боевиками "ДНР" и военными РФ случился 20 сентября около часа ночи на блокпосту "Крест".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Оборона Мариуполя".
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"Пьяные боевики внутренних войск «ДНР» под командованием «Монгола» после конфликта с российскими военнослужащими открыли в их сторону огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Данные о жертвах уточняются.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики на Донбассе покидают террористические группировки и отказываются продлевать контракты.
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