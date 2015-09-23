В Дебальцево пьяные боевики "ДНР" обстреляли российских военных

Инцидент между боевиками "ДНР" и военными РФ случился 20 сентября около часа ночи на блокпосту "Крест".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Оборона Мариуполя".

Читайте такжеБоевики девять раз нарушили режим тишины, обстреливая позиции сил АТО на артемовском направлении - штаб

"Пьяные боевики внутренних войск «ДНР» под командованием «Монгола» после конфликта с российскими военнослужащими открыли в их сторону огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Данные о жертвах уточняются.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики на Донбассе покидают террористические группировки и отказываются продлевать контракты.