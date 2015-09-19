День в зоне АТО прошел без единого выстрела - пресс-центр

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук пресс-центр АТО.

Как отмечается в сообщении, затишье на фронте позволило усилить работу по гуманитарной помощи жителям Донбасса.

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"Благодаря группам гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины в Мариупольский центр детской опеки недавно доставлены продукты питания и канцелярские изделия. А в населенные пункты Станица Луганская и Штормовое благодаря поддержке волонтерских организаций доставлена зимняя одежда, продукты питания и средства гигиены", - подчеркивается в сообщении пресс-центра АТО.