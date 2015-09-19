Штайнмайер: Прогресс в решении конфликта на Донбассе есть, но остается сложный вопрос местных выборов

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер видит прогресс в преодолении кризиса на Востоке Украины. "Мы договорились по соглашению об отводе тяжелых и легких вооружений, которое еще не подписано и сейчас готовится к подписанию. Целью является (подписание соглашения - УНИАН) 22 сентября", - заявил глава германского МИД в субботу, 19 сентября, в Магдебурге, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Читайте такжеШтайнмайер назвал Широкино ключом к решению конфликта на Донбассе

Политик подчеркнул, что сейчас на Донбассе наконец достигнуто полное прекращение огня. "Впервые за много месяцев мы имеем режим прекращения огня на Востоке Украины, который привел к заметному успокоению ситуации. Впрочем, это не означает, что все стало проще, особенно в вопросе, как двигаться дальше", - подчеркнул Штайнмайер. В частности, добавил он, сложным остается вопрос проведения местных выборов в Украине.

В Магдебурге Штайнмайер принял участие в церемонии вручении Премии кайзера Отто, которую в этом году получила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в сообщении.

Читайте такжеВ АП заверили, что режим прекращения огня действует на всех направлениях

"Мы не продвинулись бы так далеко в том, что касается Украины, без ОБСЕ", - подчеркнул министр иностранных дел Германии.