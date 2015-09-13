За минувшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный
13:58, 13 сентября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранение.
На Донбассе ранен один боец АТО / Фото УНИАН
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один получил ранение. Это произошло в районе Марьинки. Во время обустройства опорного пункта он подорвался на растяжке, но сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал Мотузяник.
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