За минувшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один получил ранение. Это произошло в районе Марьинки. Во время обустройства опорного пункта он подорвался на растяжке, но сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал Мотузяник.