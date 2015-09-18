Россия хочет сосредоточиться на Сирии, превратив Донбасс во второе Приднестровье - боевики

Об этом заявляют лидеры боевиков, в частности Александр Хадоковский, пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Что я вижу – это создание второго Приднестровья", - заявляет Ходаковский.

Лидеры донбасских боевиков говорят, что их надежды на полную интеграцию с РФ или независимость тают, поскольку Кремль затягивает пояса.

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Ходаковский отмечает, что Россия посылает четкие сигналы о том, что не хочет эскалации конфликта. Зато Москва требует, чтобы боевики сосредоточились на превращении их временных администраций на полноценный функционирующий правительство с помощью подготовленных Москвой чиновников.

Таким образом, Москва пытается ослабить давление на свою экономику, которая переживает сейчас тяжелые времена, и сосредоточиться на Сирии.

Россия будет использовать замороженный конфликт на Донбассе для давления на Украину.

"Я должен объяснить ребятам, что есть четкий приказ соблюдать перемирие", - сказал Ходаковский.

Как заявил еще один лидер боевиков Александр Захарченко, относительное затишье заставило "добровольцев из России вернуться домой, сократив их число до 1500 человек сейчас с 4 тысяч в прошлом году".

Но, согласно сообщению, Москва отправляет десятки своих бюрократов для формирования властных органов сепаратистов.