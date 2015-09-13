Суд арестовал на 15 суток задержанных на Луганщине россиян

Об этом рассказал руководитель отдела взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "112 Украина".

По словам Демченко, задержанные в Украине россияне были доставлены в пограничное подразделение.

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"Кроме того, решением суда был вынесен приговор – 15 дней содержания под арестом", - рассказал он.

12 сентября в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что утром на участке отдела "Меловое" сотрудники Луганского пограничного отряда задержали 2 граждан РФ, которые незаконно пересекли государственную границу Украины.

Задержанные были одеты в военную форму без знаков. Во время проверки один из мужчин имел при себе внутренний паспорт РФ, а другой - военный билет, согласно которому он является военнослужащим ВС России с одной из военных частей из Воронежской области.