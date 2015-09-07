За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО, утром огневая активность прекратилась - штаб

Об сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Вблизи Донецка около 21 часа опорный пункт сил АТО в Марьинке боевики обстреляли из вооружения БМП и стрелкового оружия. Кроме того, почти в 23 часа из БМП, стрелкового оружия и гранатометов наемники били по позициям украинских военных на юг от Авдеевки.

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"На Артемовском направлении в 21.50 враг применял стрелковое оружие по украинским подразделениям в населенном пункте Кирово. А около 23 часов по нашим позициям в поселке Зайцево дважды работал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

В целом за прошедшие сутки пророссийские бандформирования 12 раз нарушали перемирие.

А уже 7 сентября, с полуночи и до 6 утра, обстрелов позиций АТО сил не наблюдалось.