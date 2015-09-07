На Донетчине задержали бойца АТО, расстрелявшего из-за конфликта двух разведчиков

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 6 сентября в одном из помещений по месту дислокации Вооруженных Сил Украины в городе Волноваха Донецкой области были найдены трупы двух мужчин с многочисленными огнестрельными ранениями. Погибшими оказались разведчики 72 бригады ВСУ 1993 года рождения.

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Установлено, что между тремя военнослужащими ВСУ возник конфликт, в результате которого один из мужчин 1987 года рождения из автомата Калашникова расстрелял двух своих побратимов. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью. Правонарушитель с места преступления скрылся, однако через некоторое время его место нахождения удалось установить.

В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2. ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц), избрания меры пресечения, а также передачи дела в военную прокуратуру.