На Мариупольском направлении в течение суток соблюдался режим тишины

Об этом сообщил спикер администрации президент по вопросам АТО Андрей Лысенко.На Луганском направлении, по его словам, произошла одна вражеская провокация возле Счастья.

Читайте такжеМВД: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, разрушено 5 домов«Около 10 минут боевики вели огонь из стрелкового оружия, засев на правом берегу Сиверского Донца», - отметил он.

На Донецком направлении боевые действия велись только в западных пригородах Донецка. «С территории разрушенного аэропорта и поселка Спартак боевики несколько раз открывали огонь по передовым позициям сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов. В поселке Пески вчера было тихо.

«Немного неспокойнее было южнее трассы Донецк – Днепропетровск. На передовых рубежах обороны в Красногоровке произошла перестрелка между боевикам и украинскими военными. Наиболее «горячей точкой» вчера была Марьинка, где боевики 12 раз нарушили режим тишины, в основном в темное время суток. В частности, дважды противник открывал огонь из 82-мм минометов», - информировал спикер.