На Мариупольском направлении в течение суток соблюдался режим тишины

14:14, 05 сентября 2015
Война
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На Мариупольском направлении в течение суток наблюдалось соблюдение режима тишины.

REUTERS

Об этом сообщил спикер администрации президент по вопросам АТО Андрей Лысенко.На Луганском направлении, по его словам, произошла одна вражеская провокация возле Счастья.

Читайте такжеМВД: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, разрушено 5 домов«Около 10 минут боевики вели огонь из стрелкового оружия, засев на правом берегу Сиверского Донца», - отметил он.

На Донецком направлении боевые действия велись только в западных пригородах Донецка. «С территории разрушенного аэропорта и поселка Спартак боевики несколько раз открывали огонь по передовым позициям сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов. В поселке Пески вчера было тихо.

«Немного неспокойнее было южнее трассы Донецк – Днепропетровск. На передовых рубежах обороны в Красногоровке произошла перестрелка между боевикам и украинскими военными. Наиболее «горячей точкой» вчера была Марьинка, где боевики 12 раз нарушили режим тишины, в основном в темное время суток. В частности, дважды противник открывал огонь из 82-мм минометов», - информировал спикер.

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