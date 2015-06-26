Порошенко: В зоне АТО находятся 60 тысяч украинских военнослужащих

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу «Интер».

«Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Мы сегодня довели количество наших Вооруженных сил в зоне АТО до 60 тыс. военнослужащих. В самые топовые, самые пиковые прежние времена это было не более 30 тыс.», - сказал он.

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Порошенко отметил, что эти бойцы прошли полную подготовку и тренировки, в том числе с привлечением опыта зарубежных партнеров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявлял, что количество украинских военнослужащих в зоне АТО составляет 50 тыс. человек.