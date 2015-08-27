На Донбассе находятся российские подразделения, сформированные по модели "Ваффен-СС" – СНБО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

"В течение лета 2015 года произошли кардинальные изменения в характере российского участия в военных действиях на востоке Украины. Вооруженным силам Украины теперь противостоят не смешанные российско-террористические группировки, как это было с начала оккупации, а структурированные военные подразделения регулярной армии РФ", - подчеркнул Турчинов.

В этой связи секретарь СНБО отметил, что "на оккупированной территории Донбасса военным руководством РФ завершено создание мощного сухопутного соединения, основу которого составляют два армейских корпуса, подготовленные к проведению активных наступательных действий".

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По данным Турчинова, руководство и обеспечение 1-го и 2-го армейских корпусов осуществляется специально созданным 12-м командованием резерва Южного округа ВС РФ (штаб расположен в г. Новочеркасск, Ростовская область РФ). "Основные командные и штабные должности в этих армейских корпусах занимают кадровые российские офицеры. Рядовой состав корпусов состоит до 40% из жителей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также из контрактников и наемников из России, которые приобрели боевой опыт во время военных действий на востоке Украины и в горячих точках РФ", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что особенности формирования и функционирования 1-го и 2-го армейского корпусов свидетельствуют, что россияне выбрали для их создания модель, апробированную руководством Германии во время Второй мировой войны и известную как «Ваффен СС».

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Как сказал Турчинов, "именно этот опыт построения воинских частей для ведения боевых действий на востоке Украины взял на вооружение генштаб вооруженных сил России".

Также он сообщил, что "мы имеем установочные данные на генералов и офицеров российской армии, которые входят в руководящее звено оккупационных войск РФ".

Материалы по ним передаются в Генеральную прокуратуру Украины для открытия уголовных дел. Командование всей группировкой оккупационных российских войск осуществляет генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич Начальник штаба - первый заместитель командующего Южным военным округом (документы прикрытия на фамилию – Седов).

В частности, командование 1-м армейским корпусом до начала августа 2015 г. осуществлялось генерал-майором российской армии Завизьоном Алексеем Владимировичем, командированным с должности начальника штаба 41-й армии Центрального военного округа ВС РФ, который использовал документы прикрытия на фамилию Пилевин.

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Командир 2-го армейского корпуса – генерал-майор российской армии Никифоров Евгений Валерьевич (документ-прикрытие на фамилию Моргун), откомандирован с должности заместителя командующего 58-й армии Южного военного округа ВС РФ. Здесь также произошла ротация. До недавнего времени корпусом командовал генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который возглавлял штаб 20-й армии Западного военного округа ВС РФ, сообщил Турчинов.

"Еще раз подчеркну, нам противостоят полноценные военные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. На оккупированных территориях сконцентрировано большое количество тяжелого вооружения и военной техники, происходит эшелонированное накопление больших объемов ГСМ и боеприпасов, которое должно обеспечить ведение активных наступательных действий и по плану российского Генштаба будет поддержано введением на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ", - подытожил Турчинов.

Справка: «Ваффен-СС» – военные подразделения СС, которые принимали участие в боях на фронте во время Второй мировой войны. В связи с ограниченностью собственного мобилизационного ресурса руководство Германии приняло решение брать на службу добровольцев, которые были гражданами оккупированных стран. Согласно официальной политике того времени, в Вермахте (ВС Германии) могли служить исключительно граждане Германии. Для СС таких ограничений не было, поэтому в их составе были созданы специальные ваффен-дивизии, которые состояли из иностранцев-добровольцев и формировались, как правило, по этническому или религиозному признаку. Командный состав этих ваффен-дивизий составляли немецкие кадровые офицеры СС, а добровольцев из оккупированных стран принимали в качестве «пушечного мяса» рядовыми или на самые низкие военные должности.