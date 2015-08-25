ОБСЕ зафиксировала 120 гражданских грузовиков, которые перевозили уголь в РФ

Об этом говорится в отчете миссии за 24 августа, опубликованном сегодня.

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"На международном пограничном пункте пропуска между Украиной и Российской Федерацией в подконтрольном "ЛНР" Должанском (84 км на юг от Луганска), Специальная мониторинговая миссия наблюдала за 120 гражданскими грузовыми транспортными средствами и прицепами, которые ожидали пересечения границы в Российскую Федерацию. СММ видела, что все прицепы были загружены углем", - сказано в сообщении.

Один из водителей сообщил наблюдателям миссии, что обычно для пересечения границы нужно ждать 24 часа, а иногда это занимает 48 часов.