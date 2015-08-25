День Независимости в зоне АТО прошел под звуки стрельбы из танков и минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования существенно уменьшили провокационные обстрелы украинских позиций. Однако, уже по традиционному сценарию, боевики несколько раз применяли вооружение калибра более 100 миллиметров в темное время суток», - говорится в сообщении.

С18 часов и до полуночи боевики трижды обстреляли из 120-миллиметровых минометов силы АТО в Красногоровке. А в 21 час, по опорному пункту в Опытном, сепаратисты били из танка, зенитной установки и стрелкового оружия.

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«Кроме того, продолжая коварную тактику эскалации конфликта на Донбассе, с 18.30 и до 19.06 боевики из минометов калибра 120 миллиметров вели огонь по гражданским жилым домам в поселке Красногоровка. А в 22.20 из 122-миллиметровой артиллерии били по мирным кварталам Авдеевки. На Луганщине, в половине десятого вечера, под минометным огнем преступников оказался наш опорный пункт в поселке Счастье», - сообщает пресс-центр.

В конце вчерашнего дня, из стрелкового оружия, боевики обстреливали населенные пункты Луганское, Троицкое, Майорск, Санжаровку. Вблизи Мариуполя, с 18 часов и до полуночи вооруженных провокаций не было.

В целом, за сутки - 24 августа, боевики 77 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды они применяли артиллерию, 20 раз – минометы, 32 – гранатометы.